Coronavirus, Barnini: "Monitoriamo situazione regionale"

Durante la presentazione del libro di Mario Marazziti 'Porte Aperte', la sindaca di Empoli e membro della segreteria nazionale Pd con delega al welfare, ha commentato la situazione coronavirus: "Stiamo cercando di monitorare la situazione, di farlo in maniera condivisa quantomeno a livello regionale". "Io non condivido iniziative isolate - ha spiegato - che vedo anche altri sindaci in giro per l'Italia stanno prendendo, di ordinanze di chiusura scuole e quant'altro, perché questa emergenza, se emergenza è, va affrontata in maniera compatta e con una linea guida forte da parte del governo, perché non ha senso cercare di creare piccoli isolamenti in un mondo che è connesso da ogni punto di vista".

Su coronavirus e social Barnini ha dichiarato: "Se fino a ieri del tema dell'informazione corretta e del periodo delle fake news ne parlavamo in termini di posizionamento politico, oggi ne parliamo in termini di tutela della salute, perché diffondere una cattiva informazione può voler dire mettere in pericolo o no determinate fasce di popolazione".

