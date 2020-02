Coronavirus, Cdx Santa Croce: "Si faccia un consiglio comunale aperto"

A Santa Croce sull'Arno il centrodestra vuole un Consiglio comunale aperto per parlare del Coronavirus, visto che in questo periodo il Covid-19 tiene banco.

Nella richiesta dei consiglieri di Per un'altra Santa Croce Alessandro Lambertucci, in qualità di capogruppo, Marco Rusconi, in qualità di vice-capogruppo, Vincenzo Oliveri, Benedetta Cicala e Valentina Fanella in qualità di Consiglieri del Gruppo Consiliare si legge il seguente invito al Sindaco Deidda.

"Il sindaco, quale massima autorità sanitaria del territorio, è invitato a convocare, ex art. 7 del regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, un consiglio d’urgenza aperto alla popolazione per relazionare e rispondere pubblicamente sul problema del coronavirus, sulle azioni concrete messe in campo dall’Amministrazione e dalle Autorità Sanitarie per limitare al massimo il rischio di contagio e sulle modalità di monitoraggio delle persone rientrate dalla Cina sul nostro territorio comunale".

