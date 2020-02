Coronavirus, Celesti (Sds Pistoiese): "No a psicosi generalizzata"

“La cosa che dobbiamo assolutamente evitare è farsi prendere da una psicosi generalizzata da coronavirus, il che, peraltro, avrebbe due effetti immediati: sottovalutare tutte le altre patologie e non prestare la dovuta attenzione a tutti coloro che contraggono il virus dell'influenza stagionale, un rischio che riguarda ogni anno circa sei milioni di italiani. E' giusto essere preoccupati ma nostro dovere è non creare allarmismo”. E' con questa premessa che la presidente della Società della Salute Pistoiese, Anna Maria Celesti, ha introdotto i lavori dell'assemblea dei soci, che si è svolta stamani in Palazzo comunale a Pistoia.

La SdS Pistoiese sarà attiva da oggi su più fronti, ha spiegato ancora la presidente Celesti, di concerto con tutti i Comuni soci: “Terremo l'assemblea della SdS aperta per tutte le problematiche relative al coronavirus nel territorio di nostra competenza, con l'obiettivo prioritario di supportare e promuovere le indicazioni, le linee guida, i protocolli e le ordinanze di Organizzazione mondiale della Sanità, Governo, Regione ed Azienda Usl Toscana Centro, e verificare che siano correttamente attuate. La SdS Pistoiese si pone a garanzia non solo dei cittadini ma anche a tutti gli operatori, ai quali già da subito va il nostro ringraziamento per quanto stanno facendo in una situazione di particolare difficoltà”.

