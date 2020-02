Coronavirus, chiude in via precauzionale il Museo Piaggio

Il Museo Piaggio di Pontedera chiude in via "del tutto precauzionale e di rispetto anche nei confronti della comunità locale e dei propri dipendenti" a seguito dell'emergenza Coronavirus. È quanto comunicato alla Fondazione Piaggio. Il museo è meta ogni giorno di diverse centinaia di visitatori, in larga parte stranieri.

"Nella speranza che in breve tempo questa situazione possa terminare, la Fondazione Piaggio proseguirà nel frattempo nell'organizzazione e nei lavori di allestimento in preparazione degli importanti eventi in programma. Non appena tale emergenza sanitaria rientrerà, il Museo riaprirà immediatamente al pubblico", così in una nota.

