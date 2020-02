Coronavirus, Cnr sospende e interrompe attività collettive

Dopo due riunioni avvenute questa mattina e nel primo pomeriggio di oggi (24 febbraio 2020) che hanno visto la presenza di Giorgio Iervasi, presidente dell’Area della Ricerca di Pisa del Cnr, Ottavio Zirilli responsabile dell’Area, e dei nove direttori di istituto, si è giunti alla decisione di sospendere ed interrompere in via del tutto precauzionale e fino a data da destinarsi, tutte le attività collegiali o collettive con un gran numero di persone quali congressi, meeting, convegni che si svolgano in auditorium o nelle sale riunioni . Anche la presentazione del libro “Terra in vista” prevista per martedì 25 febbraio, è stata annullata.

Il dispositivo approvato, è in linea e recepisce le direttive del Ministero della Salute, Istituto Superiore della Sanità, della Regione Toscana e della Direzione Generale del Cnr.

L’Area della Ricerca di Pisa del Cnr ha altresì implementato tutte le attività di igienizzazione degli ambienti comuni o più frequentati. Sono stati apposti due dispenser igienizzanti per mani all’ingresso della mensa che rimane aperta.

I genitori dei bambini frequentanti l’asilo aziendale “Eureka” sono stati invitati a tenere a casa i figli che presentino sintomatologie di raffreddamento o influenzali.

È stata inoltre affissa, ad ogni ingresso dell’Area, l’apposita cartellonistica sulle norme igieniche e comportamentali da tenere in questa fase precauzionale.

È in fase di valutazione, in accordo con la Direzione Generale del Cnr, e da applicarsi in un secondo momento, la possibilità di fare ricorso allo strumento di telelavoro ed assimilati per il personale pendolare extra città e regione.

Fonte: Cnr Pisa

Tutte le notizie di Pisa