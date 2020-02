Coronavirus, Confcommercio Pistoia: "In ginocchio le aziende turistiche"

I primi effetti del Coronavirus si erano già sentiti da settimane ma dopo l’escalation della diffusione nelle regioni del Nord Italia la situazione sta diventando insostenibile per le imprese ricettive.

Voli bloccati e disdette delle prenotazioni sono ormai una costante che sta determinando danni incalcolabili per le imprese ricettive.

Particolare disagio si sta registrando nel territorio della Montagna Pistoiese dove, oltre alla mancanza di neve che sta caratterizzando negativamente questa stagione invernale, si registra in queste ore la totale disdetta di decine di gruppi scolastici.

Confcommercio e Federalberghi Nazionale sono al lavoro per evidenziare al governo una situazione che mette in ginocchio un sistema di imprese creando un’ incertezza che si potrà riverberare per tutto l’anno 2020.

Le istituzioni stanno lavorando, su sollecitazione di Confcommercio e Federalberghi, a una serie di linee di intervento che potranno riguardare: la sospensione dei contributi e dei premi, la previsione di un’indennità fissa per gli operatori autonomi, l’estensione delle previsioni delle causali del fondo integrazioni salariali ed altri strumenti di sostegno.

La presidente di Federalberghi Pistoia, Veronica Bozzi, interviene sul tema affermando che “La situazione è evidentemente gravissima. Gli imprenditori associati manifestano enorme preoccupazione per una situazione i cui contorni e prospettive ad oggi non sono percepibili. La segreteria della nostra Associazione è a disposizione per tutte le informazioni e l’assistenza necessaria in materia.

Fonte: Confcommercio prato e Pistoia

