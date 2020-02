Coronavirus, coppia di turisti in casa-vacanza a Figline. Mugnai: "Sottoposto a quarantena"

Il sindaco di Figline e Incisa Valdarno, Giulia Mugnai, afferma in una nota: "“Sono stata informata dall’assessore regionale alla Sanità, Stefania Saccardi, della presenza di due persone cinesi presso una casa-vacanza nel territorio di Figline. Dalle informazioni ricevute, le due persone sono in buone condizioni di salute e non presentano sintomi. Come da protocollo, sono comunque sottoposti alla quarantena con sorveglianza attiva”.

Si invitano i cittadini a utilizzare come canali informativi solo quelli ufficiali di Regione ed Asl, uniche autorità competenti per la gestione sanitaria e logistica del coronavirus.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno

