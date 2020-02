Coronavirus, Diritto allo Studio: "Non ci sono per ora restrizioni a mense e residenze universitarie"

In merito alla problematica virus COVID-19, coerentemente con la posizione al momento assunta dai principali Atenei della Regione Toscana che al momento come da comunicato stampa congiunto emesso dalle Università, confermano il rispetto del calendario didattico senza alcuna sospensione o dilazione, non sono al momento previste misure restrittive ai Servizi essenziali erogati dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana agli studenti, riferite in particolare all’accesso alle mense e residenze universitarie per gli aventi diritto..

Eventuali azioni, ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dalla varie ordinanze emesse, potranno/dovranno essere adottate esclusivamente in seguito di precise disposizioni ministeriali e/o Regionali alle quali sarà fatto obbligo di attenersi.

Tutti i nostri utenti e dipendenti sono quindi invitati a rispettare le misure cautelari contenute nella ordinanze ministeriali e regionali, inerenti comportamenti da assumere per evitare e il contagio e la sua diffusione.

Sarà nostra cura informare tempestivamente la comunità studentesca di riferimento qualora pervenissero nel futuro ulteriori indicazioni ministeriali e/o regionali che prevedano modifiche alle attività svolte dal DSU Toscana.

Fonte: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

