Coronavirus, FdI: "Servono provvedimenti per la salvaguardia dei dipendenti del Comune"

Il consigliere di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi oggi indossa in consiglio comunale una mascherina protettiva (non adatta alla protezione batteriologica in quanto a Firenze non si trovano quelle del tipo Ffp3).

"In solidarietà a tutti i lavoratori, coloro che non possono astenersi dal lavoro nei front office con il pubblico, lasciati in balia di decisioni estemporanee e frammentarie. Servono provvedimenti urgenti e chiari per tutti i dipendenti comunali e non solo che lavorano al pubblico, spesso senza nessun divisorio. Il rischio di contagio per loro è concreto" ha dichiarato Draghi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

