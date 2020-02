Coronavirus, posticipata l'uscita del film di Verdone

Il Coronavirus si fa sentire anche in ambito cinematografico. Si vive una volta sola non uscirà il 26 febbraio, ma sarà al cinema più tardi in una data ancora da decidere.

Il nuovo film di Carlo Verdone - che l'attore romano presentò a Firenze - doveva uscire questa settimana ma "alla luce dei recentissimi sviluppi legati alla situazione sanitaria in Italia e alle misure di sicurezza adottate dalle istituzioni, i produttori e i distributori del film hanno infatti ritenuto opportuno posticipare l'uscita al cinema in segno di solidarietà nei confronti del pubblico che in alcune regioni d'Italia non potrebbe comunque vedere il film", come si legge in una nota.

