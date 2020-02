Coronavirus. Firenze, Pitti valuta rinvio saloni Taste e testo

Pitti Taste e Testo forse saranno rinviate per l'emergenza coronavirus. Le due manifestazioni che si terranno entrambe alla Leopolda potrebbero saltare.

Da Pitti fanno sapere che è in corso l'invio agli espositori dei saloni Taste e testo di una nota sulla possibile adozione di misure straordinarie riguardo i due saloni in relazione alla situazione sanitaria nazionale determinata dalla diffusione del Coronavirus. "Fra tali misure l'azienda sta valutando anche l'eventuale spostamento delle date in periodi successivi a quelli stabiliti".

Lo fa sapere Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine: "Stiamo seguendo attentamente l'evoluzione della situazione secondo le indicazioni delle autorità nazionali, regionali e cittadine. Nonostante che in Toscana e a Firenze non sussistano a oggi motivi oggettivi di emergenza, dobbiamo considerare la dimensione nazionale e internazionale dei due saloni e quindi la necessità di misure a ulteriore tutela della sicurezza degli operatori e delle condizioni per la piena riuscita delle manifestazioni. Siamo coscienti di dover agire con la massima tempestività e ci impegniamo a comunicare le nostre decisioni nei prossimi giorni".

