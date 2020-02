Coronavirus, Fp-Cisl: "Garantire la sicurezza degli operatori sanitari"

“La Fp-Cisl Firenze-Prato esprime la propria preoccupazione per l’evolvere della situazione venutasi a creare con l’allerta per la diffusione del Coronavirus. Nonostante siano già state diramate precedenti disposizioni, questa organizzazione sindacale chiede ai vertici della ASL Toscana Centro di far sì che vengano attuati ulteriori provvedimenti per mettere in sicurezza tutti gli operatori sanitari adibiti all’assistenza e comunque tutto il personale che ha contatti diretti con l’utenza, in qualsiasi modo avvengano.”

“Chiediamo, qualora non fossero presenti in maniera sufficiente i dispositivi di sicurezza guanti monouso, mascherine, protezioni) per tutti coloro che svolgono mansioni al pubblico, che vengano forniti nel minor tempo possibile.”

“La Cisl-Fp rimarrà attenta all’evolversi della situazione, con spirito collaborativo per tutelare sia i lavoratori che i cittadini.”

Andrea Ferrini, responsabile Sanità Fp-Cisl Firenze-Prato

