Coronavirus, Gemelli (FdI): "Si controllino le locazioni"

Nota del consigliere metropolitano Claudio Gemelli (FdI nel Centrodestra per il cambiamento) sulle misure da adottare per prevenire il Coronavirus:

"In Toscana e non solo, in alcuni comuni lontani dai grossi centri abitati alcune persone tornare dalla Cina o da altre zone focolaio di contagio da Coronavirus, stanno cercando di affittare luoghi di soggiorno dove passare un periodo di isolamento.

In alcuni Comuni (per esempio sulla Montagna pistoiese, Abetone-Cutigliano, San Marcello) sono state adottate ordinanze che impongono di segnalare prenotazioni in strutture o affitti, anche privati, superiori a 6 giorni.

La situazione pertanto va tenuta sotto controllo ed i Comuni devono sapere se sul loro territorio ci possono essere situazioni potenzialmente a rischio, al fine di adottare le migliori misure di prevenzione anche in accordo con le autorità sanitarie.

La città metropolitana si impegni quindi a sollecitare i Sindaci, soprattutto quelli dei comuni più piccoli e quelli più lontani dai grossi centri, con zone di campagna o montagna, ad adottare i provvedimenti più idonei ad avere livelli di informazione alti circa i soggiornanti sul proprio territorio.

Si precisa che si tratta di ordinanze che non vietano niente ma impongono una comunicazione più stringente tra operatori, cittadini e amministrazioni".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

