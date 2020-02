Coronavirus, nuovo messaggio del Rettore dell'Università per Stranieri di Siena

Il Rettore dell’Università per Stranieri di Siena Pietro Cataldi ha registrato oggi un nuovo videomessaggio, dopo quelli rivolti nei giorni scorsi agli studenti e alle famiglie degli studenti cinesi.

"La comunità studentesca dell'Università per Stranieri di Siena è composta da studenti che arrivano da oltre 100 paesi del mondo, tra questo ovviamente anche molti cinesi che sono sempre graditissimi. Bisogna relativizzare la gravità del Coronavirus, i media inevitabilmente enfatizzano ciò che sta accadendo, ma dobbiamo avere il coraggio di essere lucidi. Dobbiamo sapere che ogni anno si ammalano centinaia di migliaia di persone di influenza e che migliaia ne muoiono. Il Coronavirus non ha un vaccino, ma il danno che sta provocando è al momento infinitamente più piccolo. Gli studenti devono però essere prudenti perché non conosciamo l'evoluzione del Coronavirus: invito la comunità scolastica a comportamenti attenti, a non andare nelle zone dove sono state segnalati focolai di infezioni, a non venire in Italia da paesi segnalati come a rischio e mantenere i comportamenti essenziali nella vita quotidiana. Infine non bisogna cadere nell'errore di discriminare paesi o etnie come responsabili del virus, tutti possono essere malati, i virus non hanno confini o nazionalità. La difesa più grande che abbiamo è rimanere solidali, una comunità unita che combatte insieme contro un nemico comune".

Fonte: Università Per Stranieri di Siena

