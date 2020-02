Coronavirus, rinviate molte gare in Lega Pro: l'elenco

Il Coronavirus si fa sentire anche nel calcio. Sono state rinviate molte partite di Lega Pro programmate per i prossimi giorni e molte di esse non prendono in considerazione neppure squadre lombarde, venete o piemontesi (Pistoiese-Pontedera). Di seguito l'elenco dei rinvii.

GIRONE A – 9a GIORNATA – 26 FEBBRAIO 2020

AREZZO – ROBUR SIENA

GOZZANO - RENATE

PIANESE – LECCO

PISTOIESE - PONTEDERA

GIRONE B – 9a GIORNATA – 26 FEBBRAIO 2020

CARPI – GUBBIO

IMOLESE - FERMANA

MODENA – ARZIGNANO V.

RAVENNA - PADOVA

RIMINI – A.J. FANO

SAMBENEDETTESE – CESENA

SUDTIROL – FERALPISALO’

TRIESTINA – REGGIO AUDACE

VIS PESARO – VIRTUSVECOMP VERONA

GIRONE A – 9 a GIORNATA – 27 FEBBRAIO 2020

JUVENTUS U23 – PRO VERCELLI

NOVARA – GIANA ERMINIO

GIRONE B – 10a GIORNATA – 29 FEBBRAIO 2020

ARZIGNANO V. - RAVENNA

GIRONE A – 10a GIORNATA – 1° MARZO 2020

ALESSANDRIA – AREZZO

CARRARESE - NOVARA

GIANA ERMINIO - PISTOIESE

MONZA – PIANESE

OLBIA – GOZZANO

PONTEDERA - COMO

PRO VERCELLI - PRO PATRIA

RENATE - JUVENTUS U23

ROBUR SIENA - PERGOLETTESE

GIRONE B – 10a GIORNATA – 1° MARZO 2020

A.J. FANO - CARPI

CESENA - RIMINI

FERALPISALÒ – IMOLESE

FERMANA – MODENA

GUBBIO - SUDTIROL

PADOVA - TRIESTINA

PIACENZA - VIS PESARO

VIRTUSVECOMP VERONA – SAMBENEDETTESE

GIRONE A – 10a GIORNATA – 2 MARZO 2020

LECCO – ALBINOLEFFE

GIRONE B – 10a GIORNATA – 2 MARZO 2020

REGGIO AUDACE – L.R. VICENZA

