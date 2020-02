Da Montelupo agli Europei di Potsdam, i risultati della Slem's Artriboo

Il 22 e 23 febbraio si è svolto a Calderara di Reno (BO), il Contest d'Italia 2020, gara della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS), alla quale la scuola di danza Slem's Artriboo di Montelupo Fiorentino ha partecipato con numerosi atleti di ogni fascia d'età. Da questa manifestazione sono stati selezionati 12 ballerini (6 ragazze e 6 ragazzi), nella categoria 17 over, che faranno parte della squadra italiana ai prossimi mondiali.

Ed è con grande orgoglio e soddisfazione che la Slem's Artriboo annuncia che del Team Italia farà parte anche la nostra bravissima Mina Maceroni, ballerina appena diciottenne di grande talento. Mina, conquistando un combattutissimo quarto posto nella classifica della disciplina solo - femminile classe U categoria 17over, si è aggiudicata l'ingresso in nazionale.

La Presidente della ADS Slem's, Laura Bagnoli, ha così commentato: "È una gioia e un orgoglio immenso questo risultato, perché la nostra è una realtà nata solo da pochi mesi, ma che può contare su atleti talentuosi e insegnanti di grande valore tecnico e umano. A noi piace definirci 'una famiglia', nella quale la vittoria di uno è la vittoria di tutti".

Anche nella seconda giornata di gare ci sono stati fantastici risultati per i nostri atleti, in particolare per Samuele Fossi e Niccolò Masetti che con i loro primi, secondi e terzi posti, si sono aggiudicati la possibilità di partecipare ai prossimi Campionati Europei che si svolgeranno a metà giugno a Postdam, in Germania.

Per la maggior parte dei nostri atleti è stata la prima gara nazionale di federazione, ma ciò nonostante, sono stati ottenuti considerevoli risultati. Ecco l’elenco dei nostri atleti classificati ai primi 10 posti:

22 febbraio

• 4’ posto Mina Maceroni categoria 17/over classe U disciplina Hip hop solo

• 7' posto Filippo Frullini e Sofia Lomjdjaria categoria 12-14 classe U disciplina Hip hop duo

• 8' posto Niccolò Masetti categoria 15-16 classe U disciplina Hip hop solo

• 8' posto Riccardo Imperatrice categoria 8-12 classe U disciplina Hip hop solo

• entrate nelle semifinali della disciplina Hip Hop solo anche Mirta Politi, Sofia Lomjdjaria e Francesca Stile

giorno 23 febbraio

• 1’ posto Samuele Fossi e Niccolò Masetti categoria 15-16 classe U disciplina Street show

• 2’ posto Samuele Fossi e Niccolò Masetti categoria 15-16 classe U disciplina Electric boogie

• 2’ posto Niccolò Masetti categoria 15-16 classe U disciplina Electric boogie

• 3’ posto Niccolò Masetti categoria 15-16 classe U disciplina Street show

• 4’ posto Marta Fiorini e Alessia Scardigli categoria 17/over classe U disciplina Street show

Un applauso va a tutti i nostri ragazzi che si sono esibiti con impegno e serietà, dando prova di essere un gran bel gruppo, capitanato dal magistrale Guillermo (Slem) Carbajal Alarcon. Grazie Guillermo, grazie ragazzi, grazie ai pazienti genitori (supporto indispensabile).

