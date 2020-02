Diabolik e gli enigmi del mostro di Firenze a “Decimo Pianeta”

Dopo il successo dell’incontro coi disegnatori di Spider-man e Batman di casa Marvel, la fumetteria Decimo Pianeta di Viale Fabiani 19 organizza, sabato 29 febbraio dalle ore 16:00 alle 19.30, un nuovo incontro con una grande firma del fumetto italiano: Giuseppe Di Bernardo, disegnatore di Diabolik e autore del libro “Il mostro di Firenze: enigma senza fine”.

Giuseppe di Bernardo è un noto sceneggiatore e disegnatore di fumetti fiorentino. Lavora per l'editore Astorina dove cura le matite di "Diabolik". Dal 2002 ad oggi ha realizzato quasi trenta numeri della collana principale. In passato ha realizzato storie di "Mister No" per l'editore Sergio Bonelli, "Samuel Sand" e "Lazarus Ledd" per l'editore Star Comics. Come sceneggiatore ha lavorato con Carlo Lucarelli per la serie "Cornelio" ed è uno dei creatori del personaggio "Desdy Metus". Attualmente è anche docente della Scuola Internazionale di Comics di Firenze e scrive racconti noir.

“Dopo l’ottimo riscontro avuto da tanti appassionati di comics per l’incontro con Gerald Parel e Dike Ruan, la fumetteria DECIMO PIANETA prosegue con un altro affermato autore, stavolta fiorentino, assai prolifico e attivo nel panorama nazionale – spiega Andrea Bartalucci, curatore dell’evento – durante il pomeriggio, Giuseppe Di Bernardo presenterà il libro "Il mostro di Firenze: enigma senza fine" per il quale ha scritto i testi. Saranno disponibili anche gli ultimi due volumi di Diabolik da lui realizzati. Gli intervenuti potranno farsi autografare le sue opere e per fare dei disegni personalizzati. Un'altra occasione unica da non perdere per collezionisti, lettori e semplici curiosi”.

Per informazioni: DECIMO PIANETA mail: info@decimopianeta.it

tel.: 0571 665870

Fonte: Ufficio Stampa

