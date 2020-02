Effetto coronavirus: aumentano le vendite nei supermercati in Toscana

Amuchina esaurita e vendite aumentate nel fine settimana trascorso, in particolare ieri domenica 23 febbraio, a seguito dell'allarme coronavirus. Unicoop Firenze fa sapere che l'aumento è del 20% in più, il Mercato Centrale di Firenze in zona San Lorenzo addirittura del 30% . Nei 104 punti vendita Unicoop in 7 province toscane sono stati affissi manifesti in italiano e cinesi sulle disposizioni della Regione per il coronavirus. «Siamo in contatto con tutti i nostri fornitori, che sono tutte aziende del territorio, per far fronte alla crescente domanda. Non c’è nessun rischio – sottolinea il presidente del Consorzio del Mercato Centrale Massimo Manetti -, l’approvigionamento sarà costante».

Tutte le notizie di Firenze