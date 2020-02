Esposto contro Rossi, Pescini (Pd): "Lega specula su contagi"

“Mentre l’intero Paese, Toscana inclusa, è concentrato a mettere in campo tutte le misure per fronteggiare il Coronavirus, questa mattina la Lega ha portato avanti la sua speculazione sui contagi. (qui la notizia dell'esposto)

Da sempre, strumentalizzare i problemi è il cavallo di battaglia elettorale della Lega a tutti i livelli, da Salvini fino ai suoi rappresentanti nei territori. A noi invece le polemiche non interessano. Ci interessa che i contagi siamo limitati al massimo e che i cittadini siano protetti e rassicurati da notizie ufficiali e veritiere.

La Toscana sta mettendo in atto con rigore le misure indicate dalle direttive nazionali e parallelamente sta diffondendo un’informazione precisa: è importante comunicare bene affinchè sia alta l’attenzione ma al tempo stesso non si scateni un panico ingiustificato.

Vogliamo ricordare come la macchina sanitaria regionale si stia dimostrando attrezzata e ringraziare le migliaia di scienziati, medici, infermieri, operatori sanitari e volontari impegnati per limitare il più possibile i contagi. In momenti come questi sono importanti i punti di riferimento. Ogni cittadino ha a disposizione una rete strutturata, a partire dai medici di famiglia, alla quale affidarsi per qualsiasi dubbio o urgenza”.

Così Massimiliano Pescini, della segreteria regionale del Pd toscano, dopo la presentazione dell’esposto della Lega presentato oggi contro il governatore toscano Enrico Rossi riguardo all'emergenza Coronavirus.

Fonte: Pd Toscana

Tutte le notizie di Toscana