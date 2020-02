Eugenio Giani visita la Sesa: "Esperienza virtuosa tra imprese, formazione e territorio"

Il Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, insieme al Sindaco di Empoli Brenda Barnini ed al Consigliere Regionale Enrico Sostegni, hanno visitato il polo tecnologico del gruppo Sesa di Empoli.

Il Presidente e fondatore del gruppo Sesa Paolo Castellacci e l’Amministratore Delegato Alessandro Fabbroni hanno illustrato i progetti di innovazione tecnologica e la strategia di crescita del Gruppo Sesa basati su sviluppo del capitale umano e politiche di sostenibilità.

Durante la visita al gruppo Sesa il Presidente Eugenio Giani ed il sindaco di Empoli Brenda Barnini hanno incontrato gli studenti del corso ITS BYTE 18, corso di formazione superiore finalizzato alla formazione nel settore dell’Information e Communication Technology, promosso dalla Fondazione PRIME con il contributo della Regione Toscana e che vede il Gruppo Sesa, insieme ad ASEV, attuatore dell’iniziativa.

Il gruppo Sesa con ricavi per oltre euro 1,8 miliardi attesi al 30 aprile 2020 ed un capitale umano alla data odierna di 2.500 dipendenti, dei quali il 98% inseriti a tempo indeterminato, rappresenta uno dei principali player italiani del settore dell’Information Technology (“IT”).

Il gruppo Sesa offre servizi digitali e soluzioni informatiche a supporto della digital transformation dell’economia italiana, grazie alle competenze ed alla specializzazione delle proprie risorse umane, in continua crescita dalla fondazione del Gruppo ad oggi. Nel corso dell’anno 2019 il totale delle risorse umane del Gruppo è cresciuto di oltre 400 unità, di cui 250 risorse grazie all’inserimento di giovani neo-laureati e neo-diplomati, con percorsi di formazione ed inquadramento a tempo indeterminato. Nell’anno 2019 le ore di formazione erogate ai dipendenti del gruppo sono state oltre 20.000 ed hanno incluso sia formazione tecnica nelle aree più innovative della trasformazione digitale (cloud, big data, analytics, security, A.I.) che formazione di in materia di soft skill e di compliance.

A sostegno del proprio capitale umano il gruppo Sesa ha sviluppato un articolato piano di welfare aziendale e sostenibilità, finalizzato al benessere e al miglioramento della qualità della vita ed al work-life balance delle proprie risorse umane.

“Le nuove abilità richieste dal mercato del lavoro nell’era del digitale sono un tema strategico per lo sviluppo territoriale dando vita a nuove figure professionali che richiedono competenze sempre più verticali e specializzate e il corso ITS Byte18 per Tecnico Superiore per lo sviluppo dei sistemi informativi aziendali, rappresenta un’esperienza virtuosa di collaborazione tra imprese, sistema della formazione e questo territorio che deve essere rafforzata e valorizzata ulteriormente in virtù della presenza di aziende come SESA che si impegnano per garantire un successo in termini di qualità della formazione erogata e di occupabilità dei partecipanti.” ha dichiarato Eugenio Giani.

“Siamo lieti di aver ricevuto la visita del presidente del Consiglio Regionale Giani ed abbiamo apprezzato la sensibilità verso la nostra politica di investimento nel capitale umano. Siamo convinti che dal lavoro congiunto e sinergico con la Regione Toscana e le istituzioni locali nonché dalla condivisione di importanti valori, quali il radicamento nel territorio e l’attenzione riservata alla formazione e alle competenze delle risorse umane possano nascere interessanti progetti di sviluppo e sempre più innovative attività.” ha dichiarato Paolo Castellacci, Presidente e fondatore del gruppo Sesa.

“La sostenibilità non è soltanto lungimirante verso la comunità e il mondo in cui viviamo ma è un asset fondamentale della strategia del gruppo Sesa che ci consente di crescere in modo continuo, ottimizzando processi e human capital development e generando valore per tutti gli stakeholder in modo durevole” ha dichiarato Alessandro Fabbroni Amministratore Delegato di Sesa.

Fonte: Gruppo Sesa Empoli

