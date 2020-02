False telefonate sul coronavirus, la protezione civile di Massa Carrara: "Attenersi ai canali ufficiali"

Attenzione! La sala operativa provinciale della Protezione civile di Massa Carrara ha ricevuto segnalazione dalla cittadinanza che stanno arrivando presunte telefonate a nome della protezione civile con le quali si invitano le persone contattate a restare in quarantena, a non uscire per nessun motivo e ad attendere l’arrivo di personale della protezione civile per la consegna di kit di sopravvivenza.

Si tratta ovviamente di telefonate false che generano allarmismo. Nel ricordare che si tratta di comportamenti penalmente rilevanti si raccomanda di non tenere conto di telefonate di questo tipo e si invita tutta la cittadinanza ad attenersi solo ai canali ufficiali e chiaramente riconoscibili.

Fonte: Provincia di Massa-Carrara - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Massa