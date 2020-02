Gialloblu vince e convince in casa

Era importante tornare subito a vincere dopo il passo falso contro il Maginot, e il Gialloblu Castelfiorentino ha risposto presente portando a casa, con una prova solida e corale, il match interno contro l’Atletica Castello: 72-46 il finale al PalaBetti, punteggio che testimonia una gara sempre condotta.

I ragazzi di Vertaldi, infatti, riescono subito a prendere in mano l’inerzia, mettendo la testa avanti in avvio e mantenendo sempre saldo il controllo, allungando definitivamente nella ripresa fino al +26. Una vittoria importante, tanto per la classifica quanto per il morale, e che Caggiano e compagni portano meritatamente a casa.

La verve castellana inaugura la sfida: i gialloblu approcciano con grande determinazione e vogliono mettere subito le cose in chiaro: 15-6 al 10′.

I fiorentini riaprono le ostilità nel secondo quarto con un mini break che vale il -3 (15-12), ma ci pensano Ciampolini e Pratelli dall’arco ad allungare nuovamente (21-12), finchè Cicilano a metà frazione mette la firma sulla doppia cifra di vantaggio (28-16). I ragazzi di Vertaldi amministrano e si va al riposo lungo sul +12 (34-22).

Nella ripresa gli ospiti riducono le distanze (36-27), ma ci pensa capitan Caggiano a spezzare il ritmo fiorentino, seguito da Turini per il nuovo +15 (42-27). Un vantaggio che i gialloblu difendono con autorità finchè Ciampolini, sulla terza sirena, infila la tripla del +20 (49-29).

L’ultimo sussulto dell’Atletica Castello arriva nei primi minuti dell’ultimo quarto: break di 3-10 e Vertaldi costretto al time out. Al rientro Caggiano rompe il digiuno gialloblu e Turini, quando partono gli ultimi 180”, infila il nuovo +20 che fa definitivamente partire i titoli di coda (63-43). Ormai si gioca soltanto per fissare il punteggio: 72-46, il Gialloblu vince e convince.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – ATLETICA CASTELLO 72-46

Parziali: 15-6, 34-22 (19-16), 49-29 (15-7), 72-46 (23-17)

Tabellino: Buti 2, Sollazzi, Pratelli 4, Cicilano 15, Caggiano 17, Castellacci ne, Cavini 2, Turini 10, Talluri 5, Mancini, Ciampolini 17. All. Vertaldi. Ass. Baragatti.

Arbitri: Civeli di Poggibonsi, Del Lungo di Monteroni d’Arbia

Fonte: Abc - Ufficio stampa

