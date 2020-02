Giardino Martin Luther King: 19 alberi in più, nuova luce e più verde a Scandicci

Inaugurazione del giardino di via Martin Luther King a Vingone venerdì 28 febbraio 2020 alle 17, dopo i lavori di riqualificazione a seguito dei quali l’area di verde pubblico ha 19 alberi in più (da 26 a 45 piante), un nuovo impianto di illuminazione, più verde a seguito della rimozione della pavimentazione in asfalto e nuovi percorsi pedonali. I diciannove alberi in più sono il risultato della piantumazione di 26 nuove piante scelte in base ai criteri di biodiversità delle specie, di conformità al contesto urbano, di cromatismi stagionali e di riduzione complessiva del potenziale allergenico, e alla rimozione la scorsa estate di sette piante di pino ritenute inadeguate per la futura sicurezza dell’area.

“Il giardino di via Martin Luther King è completamente rinnovato e finalmente abbiamo la nuova illuminazione pubblica – dice l’assessora all’Ambiente e al Verde pubblico Barbara Lombardini – con la riqualificazione di questa area completiamo un sistema di verde pubblico di quartiere: è in stretta relazione con il nuovo parco di via Masaccio di 2,4 ettari, aperto poco più di un anno fa assieme alla passerella sul Vingone, dove tra l’altro sono in fase di assegnazione i nuovi orti urbani; sarà creata così una rete di percorsi pedonali di vicinato alternativi alla rete viaria”.

I lavori sono stati realizzati dalla ditta Amato Costruzioni Srl di San Vittore del Lazio (Fr). L'importo totale per il progetto ammonta a 169.997,14 euro da quadro economico.

L'intervento è stato realizzato su una superficie di 6800 metri quadri ed è compresa tra le vie Martin Luther King e Raffaello Sanzio, mentre a valle è delimitata dal torrente Vingone e a monte da edifici.

L'area di via Martin Luther King interessata dall'intervento è dunque un elemento fondamentale per il sistema del verde di quartiere, e facilita anche il raggiungimento a piedi delle scuole presenti nella zona. La riqualificazione del giardino migliora la funzionalità dell'area, con “un incremento dei requisiti ambientali generati dall'aumentata superficie a verde”, come è scritto nell'atto di approvazione del progetto esecutivo. La riqualificazione del verde pubblico nel giardino di via Martin Luther King ha risolto inoltre il problema connesso all'illuminazione pubblica dell'area. I nuovi percorsi pedonali sono formati da una pavimentazione in masselli autobloccanti.

L'intervento complessivo di riqualificazione dell'area è stato finanziato con i fondi ottenuti dal Comune grazie ad un'operazione di abbattimento del capitale di Farmanet spa - la società a maggioranza pubblica che gestisce le otto farmacie comunali di Scandicci – con la quale sono stati ottenuti gli stanziamenti anche per altre due aree pubbliche cittadine, la piazzetta di San Martino alla Palma e largo Spontini a Casellina.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa

