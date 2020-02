I ragazzi del 'Pontormo' incontrano lo scrittore Marco Malvaldi

Volti attenti e incuriositi in un auditorium gremito al Liceo “Il Pontormo”. Gli studenti per un’ora e mezzo, il 20 febbraio 2020, sono stati catturati dall’incontro con lo scrittore Marco Malvaldi che, con grande capacità comunicativa, ha risposto alle loro domande, spaziando da riferimenti alla scrittura, alla letteratura alta e d’intrattenimento, fino allo stretto legame tra scienza e letteratura. Con il rigore del chimico e l’accattivante dote dell’affabulatore ha creato un momento di riflessione con intensa “leggerezza”. Ha toccato tematiche complesse, come quella del carcere, in cui è ambientato il suo ultimo romanzo “Vento in scatola”, riuscendo ad emozionare i giovani, da lui definiti suo pubblico ideale. Richiamando, inoltre, i vecchietti del Bar Lume, ha creato un’atmosfera gioiosa e divertita nell’uditorio.

L’evento si colloca all’interno dell'importante Progetto “Incontro con l’autore”, giunto alla quarta edizione, che, nel corrente anno scolastico ha visto come prime ospiti Franca Bellucci e Tamara Morelli, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il prossimo 22 aprile sarà presente, come ultimo autore, Iacopo Melio, che si confronterà con gli studenti sul suo ultimo libro “Buonisti” .