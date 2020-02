Il Comune censisce ed esamina oltre 4mila piante

Dopo aver esaminato e censito ogni pianta delle oltre 4mila complessive presenti nel patrimonio pubblico di Greve in Chianti 54 alberature saranno sostituite e in parte abbattute. È la decisione della giunta Sottani che ha deliberato un ampio piano di interventi che rimuoverà le piante ritenute instabili e non sicure per l'incolumità pubblica. La prima tranche dell'opera pubblica partirà tra qualche giorno. Per le piante, tra pini e tigli malati e in condizioni di fragilità, individuate dall'equipe di agronomi incaricati dal Comune, l'amministrazione comunale procederà con la messa a dimora di nuove 29 alberature.

“Dalle verifiche eseguite dai tecnici competenti – dichiara il sindaco Paolo Sottani – è emersa la propensione al cedimento per alcune piante. Poiché si ritiene che esse siano potenzialmente pericolose per la sicurezza dei cittadini, abbiamo deciso di intervenire sostituendole nelle diverse aree del territorio in cui sono state rilevate. Provvederemo inoltre alla potatura delle piante in viale Giovanni da Verrazzano le cui chiome oscurano molto i lampioni”. L’investimento si articolerà in un piano triennale di manutenzione delle alberature dei giardini e delle aree verdi del territorio comunale di Greve e ha previsto una spesa complessiva pari a 150mila euro. Entro questa settimana prenderà il via il primo lotto che interverrà sulle alberature di Greve in Chianti, nell’area del Parco Sant'Anna, in via M. Rossi, via Garibaldi, via della Fratellanza, via Giovanni da Verrazzano e il Camminamento della Gora. A Panzano gli interventi si concentreranno in via degli Artigiani e in piazza Bucciarelli. A Strada in Chianti l’opera di rimozione e sostituzione delle piante malate verterà su Poggio ai Mandorli, via Pertini, via Alamanni. Altri lavori saranno effettuati al Passo dei Pecorai, in via Falcone, a Montefioralle, a San Polo in via Basso, via del Palagione, a Meleto, in via Meleto, al Ferrone in via Staffolani, nella frazione di Chiocchio in via della Fonte e via dei Glicini.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino

