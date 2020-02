Incidente con il trattore, grave un uomo. Interviene Pegaso

I vigili del fuoco di Montepulciano sono intervenuti per un soccorso a persona in Località Capannone, Via del Porto, nel Comune di Torrita di Siena. Un uomo, rimasto intrappolato sotto un mezzo agricolo, è stato soccorso da un vicino di casa prima dell'arrivo della squadra. Sul posto anche personale sanitario del 118, intervenuto anche con Pegaso e i Carabinieri. L'uomo avrebbe riportato gravi ferite, ma non sono chiare al momento le sue condizioni.

