La giunta Mugnaini incontra i cittadini: 12 tappe in 2 mesi

Due mesi e dodici tappe per l'Amministrazione Comunale. Da marzo inizierà la serie di incontri serali organizzati nei circoli delle frazioni e nel capoluogo.

Si tratta di incontri con i cittadini con l'intento di raccontare come sarà Montespertoli nel 2020, presentare il bilancio comunale, il piano degli investimenti e la nuova pianificazione urbanistica che sta prendendo forma in questi mesi,

L'appuntamento è sempre per le ore 21.30 e le date fissate s:

- martedì 3 marzo a Montagnana al Circolo MCL,

- mercoledì 4 marzo ad Anselmo al Circolo ARCI,

- mercoledì 11 marzo a San Quirico al Circolo ARCI,

- martedì 17 marzo a San Pancrazio presso i locali del campo sportivo,

- mercoledì 18 marzo a Polvereto al Circolo ARCI,

- martedì 24 marzo a Montagnana al Circolo ARCI,

- mercoledì 25 marzo a Lucardo presso i locali della Canonica,

- martedì 31 marzo a Fornacette presso i locali comunali,

- mercoledì 1 aprile a Martignana al Circolo ARCI,

- martedì 7 aprile a Ortimino al Circolo ARCI,

- mercoledì 8 aprile a Baccaiano al Circolo ARCI

- mercoledì 15 aprile conclusione degli presso la Sala Consiliare nel Capoluogo.

Questi incontri serviranno anche come momento di confronto tra l'Amministrazione e i cittadini che avranno l'occasione di conoscere i numerosi progetti in cantiere per il 2020 e porre bisogni e problemi all'attenzione degli amministratori.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

