La Perla ritrova la vittoria, contro Etrusca Volley finisce 0-3

ETRUSCA VOLLEY VS POLISPORTIVA LA PERLA ASD 0-3 (21-25, 17-25, 24-26)

Smaltite le scorie del confronto con Ospedalieri Pisa, la Perla si trova ad affrontare in trasferta la formazione di Volterra che milita al quinto posto e che viene da una buona serie di risultati positivi.

Le ragazze di Montecalvoli si presentano sempre orfane di Novi, il cui calvario per infortunio non è ancora finito, tuttavia in sostituzione entra Mali che, dopo la prova di maturità della scorsa settimana, continua a dare un importante contributo alla squadra.

A Saline la regia è affidata a Panzani opposta a Mali, con Banti e Bonifazi esterne, Campinoti e Donati al centro e Cipollini libero.

La partenza non è delle migliori, Volterra sfrutta gli attacchi dei propri esterni, in particolare di Castellano che manda in panne il muro/difesa nostrano. Qualche errore di troppo nel servizio delle avversarie permette poi di restare in partita, cosicché sul finale è l’ottimo turno al servizio di Banti a chiudere il parziale. Prosegue in scioltezza il secondo set, Donati e compagne forzano al servizio e creano un vantaggio di 10 punti che gestiscono fino alla fine del parziale.

Più lottato invece il terzo set, dove si accende tra attacchi e muri il confronto a rete di Mali e Castellano; sul finale Donati al servizio procura prima un rigore finalizzato da Campinoti, poi induce le avversarie all’errore facendosi regalare 3 punti.

Le atlete di Corti si apprestano ad affrontare una settimana difficoltosa dal punto di vista fisico, visto che il prossimo weekend ci sarà la pausa ed il campionato riprenderà il 7 Marzo con il derby contro Castelfranco.

Panzani, Mali, Donati, Campinoti, Banti, Bonifazi, Cipollini, Nigi, D’Alcamo (ne), Alpini (ne), Borghi (ne), Novi (ne), Bianchi (ne). Allenatore Corti, assistente Bianchi.

Fonte: Ufficio stampa

