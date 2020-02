La rete gas si estende a Pulica: servizio per 150 utenti

Sarà l’accensione della tradizionale fiaccola, martedì 25 febbraio alle ore 18.30, a segnare l’arrivo del gas metano a Pulica, località nel Comune di Montelupo Fiorentino. La cerimonia, a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, si svolgerà di fronte al ristorante la Lanterna alla presenza del sindaco Paolo Masetti e dell’amministratore delegato di Toscana Energia Eduardo Di Benedetto.

Durante i lavori di estensione, terminati ad ottobre 2019, Toscana Energia ha posato oltre 3.600 metri di tubazioni lungo la Via di Pulica, investendo circa € 590.000,00. La nuova rete è stata realizzata in polietilene e consentirà di offrire il servizio gas a oltre 150 utenti.

«Il progetto di portare il metano a Pulica era in cantiere da anni e grazie alla disponibilità e alla convergenza di intenti con il soggetto gestore siamo riusciti a realizzarlo. Un investimento come quello sostenuto non è certo banale. - afferma il sindaco Paolo Masetti - E persegue l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di colore che vivono nelle zone più periferiche del nostro territorio. Un obiettivo che anche a Pulica stiamo perseguendo con tanti piccoli interventi. Penso all’asfaltatura di via di Pulica e via del Virginio, all’aver fortemente voluto che, nonostante le difficoltà tecniche, anche qui venisse portata la fibra ottica, all’estensione del sistema di videosorveglianza e, infine a minimi interventi di decoro. Ringrazio Toscana Energia per l’investimento e ci è piaciuto segnare questo passaggio importante per la comunità con una cerimonia che potesse coinvolgere la cittadinanza».

«È grazie ad interventi come questi - dichiara l’amministratore delegato Di Benedetto - che si favorisce la residenza anche nelle frazioni più piccole. Sono operazioni sostenute da un forte piano di investimenti, attraverso il quale Toscana Energia contribuisce a migliorare la qualità di vita dei cittadini toscani estendendo sul territorio la possibilità di usufruire del gas metano quale fonte di energia economica e a basso impatto ambientale. Oggi, inoltre, i cittadini interessati ad allacciarsi hanno la possibilità di farlo a condizioni ancora più vantaggiose grazie ad una nuova promozione».

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

