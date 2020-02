Lavori Costa Vecchia, deviazioni in centro a Certaldo

Proseguono i lavori per il rifacimento completo di Costa Vecchia e delle condutture fognarie ad essa collegate e pertanto da oggi e fino alla fine di questa parte dei lavori, ovvero del collegamento delle fognature da Costa Vecchia a Via Roma, su via Roma sarà istituito un senso unico di marcia in direzione di piazza Boccaccio e via XX settembre. Il traffico in discesa da via del Castello (Certaldo Alta) sarà quindi deviato, all’intersezione con via Roma, in direzione di Piazza Boccaccio e via XX settembre. Inoltre, l’accesso su via Ferrucci da via Roma sarà chiuso, onde evitare svolte di mezzi ingombranti.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

