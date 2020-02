Leggerissimo, episodio XVI: il calcio

Su Radio Lady torna la rubrica Leggerissimo, condotta da Irene Rossi con Gianmarco Lotti, che ha l'obiettivo di consigliare buone letture e di condividere esperienze letterarie.

Nella sedicesima puntata abbiamo deciso parlare, finalmente di calcio. Non solo perché Gianmarco ne è appassionato, ma anche perché la trasmissione è andata in onda poche ore prima di Perugia-Empoli e l'ospite era di tutto rispetto: Alessandro Lippi, storico volto di Antenna 5 e adesso a Clivo, esperto di calcio e cultura e narratore delle gesta degli azzurri fin dalla prima Serie A.

Nel player potete riascoltare tutta la puntata in podcast: si apre con La piramide rovesciata di Jonathan Wilson, si passa a Strikers di Alessandro Colombini e Euzkadi di Edoardo Molinelli, infine i consigli di Alessandro Lippi. Sulla pagina Facebook di Radio Lady potete rivedere anche la diretta Facebook.

Appuntamento alla prossima puntata di Leggerissimo, in onda lunedì 2 marzo. Diretta dalle 16.10 su Radio Lady (fm 97.7, 102.1 a Pisa e Livorno) e su Clivo Tv, ma anche in streaming sulla pagina Facebook di Radio Lady.

Non dimenticate! Se lavorate in librerie, biblioteche o a stretto contatto coi libri oppure se semplicemente non potete vivere senza, contattateci e potrete venire ospiti in trasmissione. Altrimenti anche semplici consigli di lettura sono ben accetti!

Gianmarco Lotti

