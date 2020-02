Parcheggio via La Torre, lavori per un giorno

Il Comune di Certaldo informa che il giorno giovedì 27 febbraio 2020 dalle ore 8.30 e fino a fine lavori, in via Pio La Torre il senso di marcia in uscita dal parcheggio Coop in direzione Castelfiorentino sarà chiuso dalle ore 8,30 fino a termine lavori, per consentire all’azienda Alfa Electric, manutentrice dei sottopassi per conto del Comune di Certaldo, di effettuare la riparazione del pannello luminoso al servizio del sottopasso.

Sui suddetti tratti di strada verranno apposti cartelli di preavviso di chiusura alcuni giorni prima per avvisare la cittadinanza e con comunicato sul sito del Comune. Inoltre il giorno dell’intervento saranno apposte le transenne con divieto di accesso all’ ingresso del sottopasso e con cartelli di preavviso di chiusura alla rotatoria del parcheggio Coop in uscita in direzione Castelfiorentino e alla rotonda di Via Toscana in uscita dal sottopasso per gli autoveicoli provenienti dal parcheggio Coop.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

