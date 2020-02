Picchia il suo coinquilino e lo manda in ospedale, 40enne denunciato a Castelfiorentino

I carabinieri di Castelfiorentino hanno denunciato in stato di libertà un quarantenne della zona per lesioni e danneggiamento ai danni di un 48enne.

Quest’ultimo conosceva bene il suo aggressore a punto da avergli offerto, ormai da tempo, ospitalità nella propria abitazione che si trova a Castello. Nella nottata di ieri, 23 febbraio, all’interno di quella casa, verosimilmente anche a causa dell'abuso di alcool il 48enne è stato picchiato con violenza con calci e pugni a seguito di un litigio per futili motivi. La vittima, ormai tramortita e abbandonata a se stessa, è riuscita soltanto nella tarda mattinata di ieri ad attirare l’attenzione dei vicini che poi hanno allertato i soccorsi.

Giunti sul posto congiuntamente ai militari dell’Arma, gli operanti hanno appurato che l’aggressore aveva anche danneggiato e reso inservibili numerosi arredi. Trasportato all’Ospedale San Giuseppe di Empoli il 48enne è stato giudicato guaribile in 30 giorni per frattura alla tibia e ossa nasali mentre il 40enne è stato denunciato.

Tutte le notizie di Castelfiorentino