Premi di laurea su studi di mafia e convegno sugli ecoreati in arrivo in Toscana

Un convegno sulla legalità, in particolare sugli ecoreati, e un premio, bandito dalla Regione, a tre lauree di altrettanti universitari che hanno studiato il fenomeno della criminalità organizzata, della violenza politica, dello stragismo, dei terrorismi o dei poteri occulti in Italia. L’appuntamento è martedì 25 febbraio, dalle 9.30 alle 13, nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati in piazza del Duomo 10 a Firenze, sede della presidenza della Regione.

“Fa fiorire la Giustizia” è il titolo scelto per l’evento. Il convegno conclude i due corsi per amministratori pubblici e professionisti che la Regione assieme ad Anci Toscana, Legambiente Toscana in un caso e con Libera nell’altro ha organizzato nel 2019 sulla nuova legge sugli ecoreati e sulle infiltrazioni delle mafie a cui opporre percorsi di sensibilizzazione.

A Palazzo Strozzi Sacrati il 25 febbraio Andrea Bigalli di Libera Toscana coordinerà una tavola rotonda con il presidente di Legambiente Toscana Fausto Ferruzza, Enrico Fontana per la segreteria nazionale di Legambiente e il giornalista Rai Walter Rizzo. Interverrà anche la presidente della Corte di appello di Firenze Margherita Cassano. Porteranno il loro saluto la vice presidente di Anci Toscana e vice sindaca del Comune di Firenze Cristina Giachi e il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana Carlo Bartoli. Le conclusioni, attorno alle 12.30, saranno condotte dall’assessore alla legalità della Toscana Vittorio Bugli.

Fonte: Regione Toscana

