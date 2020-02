Progettazione green per la riqualificazione della scuola Redi

Edilizia scolastica, via alla progettazione per l’ampliamento e la riqualificazione della scuola secondaria di primo grado “Francesco Redi”. Primo step a fine marzo, con l’approvazione da parte dell’amministrazione comunale del progetto di fattibilità tecnica-economica. La relazione valuterà e individuerà le soluzioni progettuali ritenute migliori e più idonee da mettere in campo, partendo dalla realizzazione di nuovi spazi finalizzati ad ospitare laboratori e auditorium, fino ad arrivare al restyling del corpo di edificio già esistente.

Una volta approvato il progetto di fattibilità, si procederà con il bando pubblico di gara per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento e la realizzazione dei lavori. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di avviare le lavorazioni nella primavera del 2021.

In tutte le tappe per l’ampliamento e la riqualificazione della scuola, il Comune sarà affiancato da professionalità della Cassa depositi e prestiti, che in virtù di un accordo recentemente sottoscritto, presterà all’amministrazione comunale consulenza e assistenza qualificata sotto il profilo tecnico, finanziario e giuridico.

“Non solo. Sarà una progettazione ‘partecipata’, realizzata in stretta e costante collaborazione con la direzione dell’Istituto comprensivo Caponnetto e il personale scolastico, in grado più di ogni altro di indicare le esigenze reali della comunità scolastica – spiega il sindaco Francesco Casini -. Dopo la riqualificazione dell’ala est della scuola, ecco adesso il nuovo pacchetto di interventi comprensivi dell’ampliamento dell’edificio. Una promessa fatta agli studenti e alla scuola, che finalmente avrà così gli spazi necessari per rispondere ad un’offerta formativa costantemente in crescita. L’obiettivo è rendere la Redi un esempio da seguire per l’edilizia scolastica a livello metropolitano”.

L’assessore alla scuola Francesco Pignotti spiega che una delle parole chiave dell’intervento sarà “sostenibilità”. “Come già accaduto per il restyling dell’ala est – dichiara l’assessore -, l’ampliamento della scuola e la riqualificazione della porzione esistente saranno effettuati seguendo i criteri della sostenibilità e dell'efficientamento energetico a tutti i livelli. Dalla scelta dei materiali e degli infissi, alla realizzazione di nuovi impianti di illuminazione a basso consumo, fino agli interventi strutturali con interventi come la coibentazione delle facciate per una minore dispersione di energia. Gli spazi esterni saranno inoltre riprogettati riqualificando le aree attualmente pavimentate con nuovi spazi verdi e alberature e con attrezzature per attività motoria all'aperto. Bella, moderna, funzionale e anche ecologica. Così sarà la nuova Redi”.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa

