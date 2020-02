Regionali, Scaramelli (Italia Viva): "Siamo unico partito che non ha dubbi su Peretola"

“Siamo l’unico partito che non ha dubbi sullo sviluppo dell’aeroporto di Peretola. Firenze e Pisa devono crescere insieme e con loro tutte le città della Toscana”. Così Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale, è intervenuto alla conferenza stampa di oggi a Palazzo del Pegaso. “Faremo liste competitive in tutti i territori. Saremo determinanti per la vittoria del centro sinistra in Toscana. Vorrei che ogni formazione politica pensasse ai programmi e alle proprie liste. Italia Viva ha le idee chiare. Dalla posizione al fianco della scienza e della salute pubblica sull’emergenza Corona virus alle infrastrutture, al lavoro, alla ripartenza dell’economia. Proposte concrete, idee, riformismo e coerenza caratterizzano il nostro modo di fare politica. Siamo pronti al confronto sui temi, è lì che il populismo si scontra con la realtà. Tra populismo e buongoverno staremo sempre con il buongoverno”.

Fonte: Ufficio Stampa

