Seminario di tre giorni per diventare accompagnatore dei gruppi di cammino Uisp

La Uisp Empoli Valdelsa organizza un seminario di tre giorni per diventare accompagnatore di gruppi di cammino. I partecipanti potranno guidare le numerose camminate e passeggiate organizzate dall'associazione sul nostro territorio. Un modo per socializzare e tenersi in forma, con l'opportunità di iniziare una collaborazione con la Uisp.

Questo tipo di attività è in costante crescita sia in termini di appuntamenti organizzati che di partecipanti, proprio perché si tratta di uno sport alla portata di tutti, a costo praticamente zero e in grado di far vivere le bellezze di un territorio in compagnia. Gli accompagnatori o walking leader sono figure di riferimento per il gruppo, in grado di guidare le persone durante il percorso e di fornire utili consigli per camminare in maniera corretta.

Le date nelle quali si svolgerà il seminario sono sabato 21 e 28 marzo (dalle 9 alle 18.30 con il pranzo insieme) e domenica 5 aprile (dalle 9 alle 11.30). I primi due appuntamenti si terranno al palazzetto dello sport di Empoli in viale delle Olimpiadi, mentre il terzo al circolo Arci San Donato di Vinci. Il 21 marzo si parlerà del ruolo dell'accompagnatore, di come ci si relaziona con un gruppo e dei benefici del cammino e successivamente ci sarà una passeggiata. Il 28 marzo, invece, si discuterà di come camminare per far camminare bene, dell'organizzazione dei percorsi e degli abbigliamenti idonei alle passeggiate e nel pomeriggio si terrà una camminata di prova. Mentre domenica 5 aprile i partecipanti seguiranno il formatore nella passeggiata aperta al pubblico organizzata da Uisp in collaborazione con la sezione soci Coop di Empoli nella frazione di San Donato.

Il seminario è rivolto ai soci Uisp (chi non fosse in possesso della tessera potrà farla al momento dell'iscrizione) e avrà un minimo di 10 e un massimo di 25 partecipanti. Il costo è di 20 euro, compresi i pranzi dei primi due giorni e una borraccia termica. Per iscriversi ci si può recare direttamente al comitato della Uisp Empoli Valdelsa, in via XI Febbraio 28/a ad Empoli (orari 9.30-12.30 e 15.30-19.30 dal lunedì al venerdì). Oppure tramite mail, compilando il modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.uisp.it/empoli e allegando la ricevuta di pagamento attraverso bonifico intestato a Uisp comitato Empoli Valdelsa con causale “Iscrizione seminario accompagnatore gruppi di cammino” (IBAN IT09 W084 2537 8300 0003 0217590). Il termine ultimo per iscriversi è venerdì 13 marzo.

Fonte: Uisp Empoli Valdelsa

