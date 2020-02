Sisma Mugello, consigliato l'invio delle perizie in formato elettronico

Sisma Mugello, procede il lavoro per la stima dei danni da parte della Regione Toscana. Si ricorda che c’è tempo fino al 28 febbraio per presentare all’Ufficio del Commissario le schede di perizia tecnica di agibilità (modello 2) e la stima dei costi relativi ad un eventuale miglioramento sismico (modello 3).

Per velocizzare l’iter è fortemente consigliato trasmettere le pratiche in formato elettronico attraverso la procedura disponibile cliccando su: http://presentazione%20perizie/]Presentazione perizie (modello 2 e modello 3).

Si fa presente che le perizie devono essere presentate anche per le abitazioni "seconda casa" ovvero per tutte quelle abitazioni che non costituiscono abitazione principale, abituale e continuativa.

Fonte: Giunta Regionale

