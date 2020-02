Taste 2020, tartufi della Valdera e gioielli per un incontro unico

In occasione della tredicesima edizione di Taste 2020, il salone delle eccellenze dell’enogastronomia che animerà la città di Firenze dal 7 al 9 marzo, la storica gioielleria Cassetti Firenze di Ponte Vecchio apre le sue porte ad un evento legato al mondo del food insieme ad un partner d’eccezione: Savini Tartufi. A legare questi due mondi apparentemente distanti un unico filo conduttore: l’eccellenza ed il Made in Italy.

Cassetti Firenze realizza, per una esigente clientela internazionale, gioielli artistici dove le pietre preziose sono protagoniste indiscusse. Per l’azienda Savini Tartufi i profumati e pregiati funghi ipogei sono l’elemento base di ogni prodotto e non a caso, sono definiti i “diamanti” del bosco.

Nel corso della serata si potrà ammirare la collezione gioielli Cassetti, primavera-estate 2020, che si ispira al mare ed alle sue nuance, ai colori che abbracciano armoniosamente il cielo ed il mare. Protagoniste saranno il blu dello zaffiro, dell’acquamarina, del turchese e non solo… Perle e coralli come la migliore tradizione orafa sa lavorare per dare vita a gioielli d’arte unici che vanno oltre le mode: bracciali, anelli, collane da indossare nei luoghi più cool di questa estate. L’evento coinvolgerà non solo la vista ma anche il palato, senza tralasciare l’olfatto, per vivere un’esperienza sensoriale completa.

In occasione di Taste Savini Tartufi presenterà in anteprima il nuovo prodotto Burro e Acciughe con Tartufo Estivo. Savini Tartufi rivisita così un prodotto della tradizione e questa volta lo fa unendo il mare al diamante del bosco. Il prodotto è proposto in vasetti da 80gr in cui la cremosità del burro al tartufo incontra il gusto deciso dell’acciuga dando vita a una sfiziosa crema originale perfetta per condire la pasta, ma anche per essere spalmata su un crostone abbrustolito o versata, appena intiepidita, sulle verdure alla griglia.

Nel corso della serata saranno inoltre degustati altri finger food sempre a base di tartufo. Il tutto accompagnato da un beverage d’eccezione dell’azienda Le Filigare che per l’occasione ha scelto il bianco “Cantico delle Filigare” ed il rosso “Le Filigare”.

