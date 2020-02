Tnt Empoli, buone posizioni agli Assoluti di Riccione

Discreti risultati per le portacolori del T.N.T. Empoli settore sincronizzato agli Assoluti invernali italiani di Riccione. Nell’esercizio di ‘squadra’, le biancazzurre Ludovica Cappelli, Matilde Migliorini, Sofia Vannuccini, Gemma Bagnoli, Tea Giani, Aurora Masiani e Sara Nencioni hanno colto la ventunesima posizione sommando 63,031 punti. Da parte sua, la Migliorini si è anche classificata cinquantunesima nella specialità del ‘solo’ programma libero, acquisendo 65,867 punti. Quindi, a Massarosa, le atlete guidate dal tecnico Diletta Scudieri hanno sostenuto la seconda prova di Obbligatori per i campionati regionali delle categorie Ragazze ed Esordienti ‘A’ fornendo una serie di prestazioni apprezzabili. Fra le più grandi, Aurora Masiani si è distinta classificandosi ottava a quota 63,072 punti; Gemma Bagnoli ha centrato il dodicesimo posto (60,490); Libera Picchioni il tredicesimo (60,303); Alice Nencioni il sedicesimo (59,813); Elena Videtta il ventunesimo (58,666); Elisabetta Pippi il trentaseiesimo (57,519); Matilde Filingeri il quarantatreesimo (56,305); N’sairi Yassmin il quarantanovesimo (55,813) e Sara Nencioni il sessantesimo (53,095). Poi, tra le più piccole, Emma Serangeli è stata la più brava per la giuria e ha concluso undicesima totalizzando 55,006 punti. A seguire, Giorgia Migliori è arrivata sedicesima (52,746); Amalia Pellegrini trentaquattresima (48,775); Carlotta Scappini quarantesima (46,849); Bianca Trinchetti quarantaduesima (46,379) e Sara Gennaretti quarantanovesima (44,408).

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

Fonte: Tnt Empoli

