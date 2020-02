Valorizzare Montopoli, incontro con Arco di Castruccio

L'Associazione Culturale " Arco di Castruccio" propone una serie di incontri con personalità della cultura per affrontare una tematica di forte interesse e attualità, quella della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui godono i piccoli centri a partire da Montopoli Valdarno.

L'intento è offrire un quadro generale del problema per poi soffermarci, ogni volta, su un monumento, sui caratteri ambientali di un paesaggio toscano che ha indubbio fascino e dunque da valorizzare pienamente.

Il primo degli incontri sarà Sabato 29 Febbraio 2020, alle ore 16,00, presso il Conservatorio di Santa Marta, via del Falcone e in quest'occasione verrà definito il contesto entro il quale collocare la realtà montopolese. Interverranno Marzio Gabbanini, Presidente dell'Associazione, per una breve introduzione, la dottoressa Maria Grazia Tampieri, esponente di spicco della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Pisa e Livorno, il Prof. Silvio Ficini, storico e conoscitore delle vicende montopolesi che ricostruirà sinteticamente il passaggio di Montopoli Valdarno da paese a Città. Infine Antonio Guicciardini Salini, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, istituzione da sempre impegnata nel recupero dei beni culturali e artistici del nostro territorio.

A questa prima conferenza ne seguiranno altre dove verranno prese in considerazione , dettagliatamente e singolarmente, le chiese, i monumenti, gli edifici e le opere d'arte della città.

Fonte: Ufficio stampa

