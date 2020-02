Vandali al Parco Libera Tutti, la Lega: "Serve più vidosorveglianza"

Alla luce dei video pubblicati nei vari gruppi social da parte dei residenti nei pressi dei parchi pubblici del centro, vogliamo esprimere il nostro rammarico nel vedere queste immagini. È brutto vedere atti di inciviltà e la maleducazione che imperversa soprattutto nei giovani. Il Parco Libera Tutti è stato il luogo maggiormente vandalizzato, a tal punto che sia lo spazio dedicato all'orticoltura sia quello dedicato alla lettura sono stati incivilmente distrutti, strappando le piantine di ortaggi e distruggendo i libri presenti.

È l'ennesimo atto di inciviltà e visto il susseguirsi di questi atti vandalici sollecitiamo fortemente l'Amministrazione Comunale, fresca di approvazione del Regolamento, ad implementare i sistemi di videosorveglianza. Nei prossimi giorni presentermo una mozione in tal senso, per far sì che sia i nostri parchi pubblici ma anche le nostre aree verdi vengano maggiormente tutelate da spaccio di droga, abbandono di rifiuti e da questi atti di incivilità, anche cercando una collaborazione più stretta con le Forze dell'Ordine.