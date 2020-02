Vigili del fuoco, a Firenze Lucia lascia il passo a Tornatore

Maurizio Lucia, Comandante dei Vigili del Fuoco di Firenze dallo scorso 6 maggio, è stato promosso Dirigente Generale del Ministero dell’Interno e, con decorrenza 30 dicembre 2019 è stato nominato Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per il Molise.

Dal 30 dicembre 2019 e fino alla fine del mese di febbraio l’ing. LUCIA ha mantenuto

altresì l’incarico di Comandante reggente dei Vigili del Fuoco di Firenze e passerà nei prossimi giorni il “testimone” al “nuovo” Comandante designato dall’Amministrazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ossia al Dirigente Superiore Gennaro Tornatore, attualmente Direttore dell’Istituto Superiore Antincendi in Roma.

“Nel lasciare Firenze e questa splendida terra di Toscana desidero salutare gli Organi di

Stampa per la puntuale e preziosa attività di informazione dedicata alle attività ed alle iniziative promosse dal Comando dei Vigili del Fuoco: quella in Firenze è stata per me una permanenza breve sotto il profilo temporale ma assai intensa per il lavoro svolto e sotto il profilo operativo e per le attività di prevenzione degli incendi, informazione e formazione in materia di sicurezza e per le iniziative di divulgazione dei principi fondamentali della prevenzione degli incendi e di cultura

della sicurezza. Assai proficua è stata la collaborazione con Tutte le Istituzioni del territorio con le quali Noi Vigili del Fuoco abbiamo lavorato in squadra, a beneficio della collettività. Un saluto ed un ringraziamento particolare desidero rivolgere ai collaboratori Uomini e Donne che mi hanno affiancato durante la mia attività in Firenze con leale dedizione e qualificata abnegazione, volta al

costante e continuo miglioramento dei servizi erogati al cittadino-contribuente”

