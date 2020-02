Vino, chiusura a cinque stelle per il Benvenuto Brunello 2020

Si chiude oggi un'edizione a 5 stelle di Benvenuto Brunello, quelle assegnate alla vendemmia 2019, ma anche legate alla partecipazione di operatori, giornalisti e winelover provenienti da tutto il mondo alla rassegna organizzata dal Consorzio del vino Brunello di Montalcino. Infatti, sono circa 4.000 i visitatori della manifestazione, di cui 250 giornalisti e un centinaio tra blogger e influencer, oltre a operatori di settore e appassionati, accorsi a partire da venerdì 21 nel celebre borgo toscano per assistere al calendario di eventi e degustare l’annata 2015 di Brunello di Montalcino, appena uscita sul mercato dopo 5 anni di affinamento. Oltre 500 le etichette messe in degustazione dalle 140 cantine, dal Brunello in debutto alla versione Riserva 2014, dal Rosso di Montalcino al Moscadello, fino al Sant’Antimo. Tra gli ospiti anche Vittorio Sgarbi, il giornalista Federico Buffa e il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha firmato la piastrella dedicata alla vendemmia 2019.

