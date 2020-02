Coronavirus, Cecina chiude scuole e mercato: "Misure assolutamente precauzionali"

Cecina chiude scuole e mercato in via precauzionale per la giornata di oggi. Lo decide un'ordinanza del sindaco Samuele Lippi pubblicata sul sito ufficiale del comune con questo commento a margine:

"Nell'arco degli ultimi tre giorni la situazione si è velocemente aggravata, facendo diventare l'Italia il terzo Paese con maggior numero di casi. Il nostro mercato settimanale è tra i più grandi della regione e densamente frequentato. Una simile decisione ritengo debba essere presa in coerenza con la chiusura di tutte le attività scolastiche, educative e ricreative.

Si tratta di misure assolutamente precauzionali, prese in attesa delle direttive ministeriali e regionali previste per domani, per fronteggiare il rischio di diffusione del coronavirus, anche alla luce del fatto che nel nostro territorio e in quello dei comuni limitrofi sono presenti persone sottoposte a sorveglianza attiva.

Ricordo che tutti coloro che provengono da aree nelle quali si siano verificati dei casi di contagio devono dichiararlo alle autorità sanitarie e mettersi in isolamento, anche qualora non abbiano alcun sintomo. La situazione è costantemente monitorata: invito la popolazione al senso di responsabilità e a non creare allarmismo, attenendosi solo alle fonti ufficiali. Raccomando inoltre di attenersi alle indicazioni sulle pratiche igieniche e le linee guida del Ministero e a rivolgersi ai numeri messi a disposizione per chiedere informazioni e fare segnalazioni: 1500 - 800.55.60.60 - 050-954444".

Tutte le notizie di Cecina