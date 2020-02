I tamponi sull'infermiera trentenne che lavora in un ospedale di Piacenza sono risultati negativi per il coronavirus. La donna era risultata positiva dopo il rientro a casa. La donna è originaria di Castell'Ottieri, originaria di Sorano nel Grossetano. Per questo era stato disposto l'isolamento per padre, madre e nonna e anche la chiusura delle scuole di Pitigliano, Sorano e Castell'Azzara.

