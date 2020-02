Dai banchi di scuola a tavola, 40 anni dopo: amarcord per una classe di San Miniato Basso

1980-2020: sono passati quarant’anni da quando ci siamo visti per la prima volta. Maestra, compagne e compagni di classe: è stato bello e vitale ritrovarsi, capire quanto siamo gli stessi dei ricordi e quanto invece abbiamo saputo essere sorprendenti. Nel frattempo, in questi quarant’anni, la vita di ognuno è andata in direzioni diverse, ognuno ha scelto di percorrere strade differenti, di spostarsi, di inseguire sogni e aspirazioni. Ma è bastato chiamarsi, e tutti sono stati pronti a incontrarsi.

Ed è così che, a metà febbraio, l’occasione di un pranzo domenicale ha portato la maestra Mara Ciarini Agnesi -accompagnata dal marito- e buona parte della 1° A a.s. 1980-1981 della scuola elementare Dante Alighieri di San Miniato Basso a ripercorrere episodi memorabili, divertenti, e indelebili.

Non è stata la nostalgia, né la voglia improvvisa di amarcord a creare questo momento: è stato semplicemente il volersi rivedere, il voler rincontrare persone che hanno condiviso momenti importanti della loro vita.

E anche per questo non c’è stato un invito a rifare il tutto prestissimo, a organizzare un’altra cena o un altro pranzo, ché queste sono promesse che di solito si fanno per l’imbarazzo del saluto e per non far accadere quello che -appunto- ci si promette. E’ stata una bella giornata, un momento affascinante, e soprattutto la conferma di quanto certe persone, pur differenti e distanti da te, e pur se la vita te le porta anche molto lontane, ti rimarranno per sempre famiglia.

Tutte le notizie di San Miniato