Incontro sul Rojava alla Coop di Certaldo

Giovedì 27 febbraio ore 19,30 alla Sala Soci Coop di viale Matteotti 192, si terrà l’incontro dal titolo “Jineologji - La scienza delle donne per una società libera e il Confederalismo Democratico in Rojava”. Organizzato a cura di FORUM PERMANENTE DELLE DONNE, in collaborazione con Unicoop Firenze - sezione soci Certaldo, con l’adesione dell’Associazione Anthos.

La serata vede l’incontro con l'architetta Fabiana Cioni, ricercatrice allo IUAV (Venezia) su Confederalismo democratico e Municipalismo nel Rojava (Siria del Nord e dell'Est), terra dove ha vissuto approfondendo l'esperienza di Jineologji, la scienza delle donne, alla base dell'organizzazione del Confederalismo democratico e della vita comunitaria sviluppatasi in Rojava con una partecipazione paritaria delle donne a livello amministrativo, politico e militare. L'iniziativa vuole anche attualizzare le informazioni sul conflitto in corso in Rojava dopo l'invasione della Turchia. Saranno proiettati video di informazione sull'eco-villaggio costruito da donne per le donne sul progetto Make Rojava Green Again. Presenteremo la campagna internazionale Women Defend Rojava in solidarietà con la resistenza delle donne e della società nella Siria del Nord e dell'Est. L'incontro è preceduto da un apericena a offerta libera a sostegno dei progetti della Woman Defend Rojava

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

