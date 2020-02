Malore in treno, 118 preleva donna a Santa Maria Novella in tenuta speciale

Una donna di mezza età è stata soccorsa alle 22.17 di lunedì 24 febbraio, all'interno della Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella. La paziente, trasportata in ambulanza all'Ospedale di Santa Maria Nuova, era in viaggio e ha accusato un malore che potrebbe avere sintomi influenzali. Vista la massima attenzione sulla diffusione del coronavirus, i sanitari hanno assistito la donna in tenuta speciale anticontagio, trasportandola fuori in barella. La tenuta speciale ha allarmato molti passeggeri e presenti, i quali hanno filmato le operazioni di trasporto. Non si conoscono le condizioni di salute della donna né se al momento sono state attivate le dovute precauzioni per casi sospetti di Covid-19.

