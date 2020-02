Outdoor, Empolese Valdelsa e Montalbano protagonisti alla fiera internazionale di Monaco

È la Germania il paese scelto per la prima uscita internazionale dell’ATO Empolese Valdelsa e Montalbano: l’ambito turistico omogeneo era presente infatti a F.RE.E una delle principali fiere internazionali dedicata al settore sport e tempo libero, conclusasi domenica 23 febbraio a Monaco.

Grazie alla collaborazione con Toscana Promozione Turistica e ENIT-Agenzia Nazionale Italiana del Turismo, l’ATO Empolese Valdelsa e Montalbano ha avuto una propria postazione all’interno dello stand di Italia.it. Ricca e varia l’offerta turistica presentata alla fiera di Monaco: dai percorsi per il trekking, a quelli per la bicicletta, dalle bellezze naturalistiche, alla Via Francigena fino ai Borghi e all’offerta culturale.

Brochure, opuscoli e materiale informativo, in lingua italiana, inglese e tedesca, oltre alle offerte dei singoli operatori del settore, hanno suscitato l’attenzione di centinaia di visitatori presenti all’evento, che hanno visitato lo stand Toscana nel cuore dell’Empolese Valdelsa e Montalbano: un pubblico maturo, abituato alla vacanza outdoor che ha richiesto informazioni soprattutto sui percorsi bike, su quelli dedicati al trekking, sugli agriturismi e sull’offerta enogastronomica.

“Il nostro territorio, per le sue caratteristiche e bellezze paesaggistiche, ha una chiara vocazione per il turismo attivo pertanto la promozione di un'offerta legata all'attvità all'aria aperta è uno degli obiettivi centrali del nostro Piano operativo 2020 - commenta Paolo Pomponi, Sindaco delegato al Turismo per l'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa - La presenza in fiera del territorio Empolese Valdelsa è stata resa ancor più significativa dalla collaborazione con gli operatori di settore, i quali hanno potuto divulgare le loro offerte di soggiorno e di escursione presso la nostra postazione Toscana nel cuore”.

Fonte: Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa

